11 Августа 2020
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Общество В России Москва
Совет Федерации (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

СовФед досрочно прекратил полномочия сенатора Людмилы Боковой

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Саратовской областной думы Людмилы Боковой. Накануне она была назначена замглавы Минкомсвязи РФ.

В Совете Федерации Бокова являлась заместителем председателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству, передает корреспондент Накануне.RU.

Бокова стала одним из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря 2019 года. Кроме того, она является соавтором закона о суверенном интернете, который вступил в силу в ноябре прошлого года. Бокова также была разработчиком закона об ответственности за распространение фейков и проявление неуважения к власти.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Бокову за работу в верхней палате парламента и пожелала успехов на новом месте работы.

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СовФед досрочно прекратил полномочия сенатора Людмилы Боковой

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Теги: совет федерации, людмила бокова, сенатор, прекращение полномочий



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