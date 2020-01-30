СовФед досрочно прекратил полномочия сенатора Людмилы Боковой

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Саратовской областной думы Людмилы Боковой. Накануне она была назначена замглавы Минкомсвязи РФ.

В Совете Федерации Бокова являлась заместителем председателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству, передает корреспондент Накануне.RU.

Бокова стала одним из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря 2019 года. Кроме того, она является соавтором закона о суверенном интернете, который вступил в силу в ноябре прошлого года. Бокова также была разработчиком закона об ответственности за распространение фейков и проявление неуважения к власти.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Бокову за работу в верхней палате парламента и пожелала успехов на новом месте работы.