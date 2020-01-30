12 лет тюрьмы получил наркокурьер, который перевозил через Зауралье героин

В Петухово суд дал 12 лет в колонии строгого режима 31-летнему таджику за перевозку героина.

Мужчина ехал из Екатеринбурга в Омск осенью 2018 года, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

На 458 км федеральной трассы "Иртыш" в Частоозерском районе машину задержали сотрудники ФСБ. Злоумышленник оборудовал тайник для наркотиков под обшивкой задней двери автомобиля.

В тайнике нашли 12 свертков с героином общей массой 2,5 кг.