11 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
героин, свертки (2020) | Фото: УФСБ России по Курганской области

12 лет тюрьмы получил наркокурьер, который перевозил через Зауралье героин

В Петухово суд дал 12 лет в колонии строгого режима 31-летнему таджику за перевозку героина.

Мужчина ехал из Екатеринбурга в Омск осенью 2018 года, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

На 458 км федеральной трассы "Иртыш" в Частоозерском районе машину задержали сотрудники ФСБ. Злоумышленник оборудовал тайник для наркотиков под обшивкой задней двери автомобиля.

В тайнике нашли 12 свертков с героином общей массой 2,5 кг.

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12 лет тюрьмы получил наркокурьер, который перевозил через Зауралье героин

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Теги: героин, наркокурьер, Курган, суд, ФСБ



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