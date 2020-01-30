Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

В России вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом.

Документ был подписан президентом в августе 2019 года. Согласно закону, арбалет и лук приравниваются к охотничьему метательному стрелковому оружию.

Покупать их разрешается тем, кто имеет охотничий билет и разрешение на владение охотничьим оружием. Также документ требует ставить луки на учет в Росгвардии в течение двух недель после покупки.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что легализация луков в качестве охотничьего оружия "самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы".