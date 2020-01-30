В Конституции РФ предлагают закрепить гарантии для соотечественников

В Конституции РФ предложили записать права соотечественников. Всемирный координационный совет российских соотечественников намерен использовать "окно возможностей" для внесения поправок в основной закон, в котором до сих пор нет ни одного упоминания о многомиллионной российской диаспоре за рубежом. Поправки могут коснуться двух статей Конституции.

Пункт 2 ст. 61 Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Российские соотечественники, проживающие за рубежом, пользуются поддержкой и покровительством Российской Федерации в рамках межгосударственных соглашений и международно-правовых норм".

Стоит ли опасаться соседним государствам, что в случае принятия такой поправки, Москва сможет вмешиваться в их дела под предлогом защиты соотечественников? Заместитель председателя Всемирного координационного совета соотечественников Максим Крамаренко рассказал Накануне.RU, что в данном пункте самое главное - это защита этно-культурных прав, а именно права на сохранение своего языка, обучение на нем, сохранение информационно-культурной связи с материнским государством, права на самобытность, то есть всего то, что разрешено международным правом.

Статью 62 предлагается дополнить п. 2-1: "Российские соотечественники пользуются в Российской Федерации полным объемом прав и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением права быть избранным в представительные органы власти, и права занятия должностей на государственной службе".

Смогут ли в случае такой поправки миллионы соотечественников, живущих за рубежом, получить избирательные права и обязанность, например, служить в российской армии?

В данном случае, как отмечает Максим Крамаренко, предлагаемая поправка направлена на то, чтобы выделить "соотечественников"-граждан других государств из общей массы иностранцев, поскольку в существующей редакции этой статьи в п.3 прописано, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

"Наше предложение заключается в том, что по отношению к соотечественникам – не гражданам России должны быть сняты правовые ограничения, которые могут быть установлены федеральным законом по отношению ко всем другим иностранцам", – подчеркнул заместитель председателя ВКС. По его словам, в первую очередь это касается трудовых прав, когда с иностранца взимается больший подоходный налог по сравнению с гражданином РФ. А также при пребывании соотечественника – не гражданина РФ на территории России, в отношении такой категории лиц может применяться правовой режим, сходный с видом на жительство, но без получения каких-либо документов, за которые в странах гражданственной принадлежности могут быть применены какие-либо санкции.

"Выделить соотечественника из числа других иностранцев можно, установив определенные квалификационные признаки, которые можно подтвердить соответствующим пакетом документов. Например, свидетельством о рождении в СССР, где прописывается этническая принадлежность, либо документами о родстве с выходцами из Царской России и Советского Союза. Что касается военной службы, то, возможно, некоторые соотечественники и хотели бы пройти ее в России, но данный вид службы относится к особому виду государственной службы, которую могут проходить только граждане РФ. Также это относится к избирательным правам – это право связано с государственным управлением, и значит, может возникнуть только после того, как соотечественник перейдет в категорию "граждан РФ"", – подчеркнул Максим Крамаренко.

В ближайшее время предлагаемые изменения будут внесены в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.

Напомним, согласно недавнему докладу Центра консервативных исследований, наиболее вероятным сценарием транзита власти в России является создание нового Союзного государства.