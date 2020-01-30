11 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане пожарные извещатели спасли жизни людей

Рано утром 30 января в доме №11 на улице Томина в Кургане произошло возгорание.

Жизни людей, проживающих в доме, спасли пожарные извещатели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

До прибытия пожарных из жилых помещений сами выбежали пять человек - трое взрослых и двое детей. Уже в 9.14 пожар полностью ликвидировали.

Три сработавших пожарных извещателя были установлены в многодетной семье с четырьмя детьми еще в прошлом году.

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В Кургане пожарные извещатели спасли жизни людей

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Теги: пожарный извещатель, Томина, Курган, МЧС, спасение



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