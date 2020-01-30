"Спартак" заполучил одного из лучших бомбардиров чемпионата России

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев переходит в московский "Спартак". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте самарского футбольного клуба.

Уточняется, что речь идет об аренде с опцией последующего выкупа игрока. В самое ближайшее время Александр прибудет в расположение московской команды, где проведет весеннюю часть чемпионата 2019/20.

Соболев перешел в "Крылья Советов" из "Томи" в декабре 2017 года. Форвард сыграл за самарскую команду 45 матчей, в которых забил 21 гол.

В данный момент он является одним из лучших бомбардиров чемпионата с 10 мячами, уступая лишь нападающему питерского "Зенита" Артему Дзюбе, у которого 11 голов.