11 Августа 2020
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Общество В России Москва
(2011) | Фото:canoe.ca

Роскомнадзору предложили подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube и пригрозить им блокировкой

Фонд защиты национальных ценностей обратился к Роскомнадзору с просьбой направить в суд иски против Facebook, Twitter и YouTube за нарушение правил хранения и обработки персональных данных. В дальнейшем фонд видит перспективу блокировки этих ресурсов в России.

В Фонде приводят пример с блокировкой соцсети Linkedin в 2016 году. Тогда Роскомнадзор подал в суд на компанию (принадлежит американской корпорации Microsoft) и добился блокировки ресурса, поскольку персональные данные российских пользователей хранились не в России.

Фонд указывает на аналогичные нарушения со стороны Facebook, Twitter и YouTube. 31 января истекает срок, в который компании должны дать ответ Роскомнадзору по поводу хранения данных в России. Также Фонд обвиняет Google и Facebook в рекламе протестных акций и распространении фейков.

"В связи с этим Фонд направил руководству Роскомнадзора просьбу обратиться в суд с исками о признании действий администрации Facebook, Twitter и YouTube противоречащими нормам федерального закона "О персональных данных", а также принять меры по ограничению доступа к информации, обрабатываемой с нарушениями действующего законодательства. Последнее подразумевает, помимо прочего, внесение соответствующих интернет-ресурсов в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - говорится в сообщении на сайте Фонда.

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Роскомнадзору предложили подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube и пригрозить им блокировкой

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Теги: роскомнадзор, facebook, twitter, youtube



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