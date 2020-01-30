Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с "Титаником"

Глубоководный подводный аппарат с британскими учеными в июле 2019 года столкнулся с затонувшим лайнером "Титаник". Однако инцидент держался в секрете властями США, сообщает газета The Daily Telegraph.

Компания RMS Titanic (RMST) из Атланты подала иск к Национальной администрации по океану и атмосфере США (NOAA), которая призвана охранять затонувшие корабли.

По версии RMST, организация знала о происшествии, но не проинформировала об этом общественность, что ставит под сомнение ее возможности.

Руководитель экспедиции к "Титанику" на новейшем подводном аппарате "Тритон" признал в суде, что субмарина столкнулась с лайнером в результате потери управления из-за "сильного и крайне непредсказуемого течения".

Компания RMS Titanic Inc была в 1994 года признана лицом, обнаружившим затонувший "Титаник". Она обладает эксклюзивным правом на подъем предметов с места кораблекрушения.

Издание полагает, что компания обратилась с иском, чтобы выиграть другой процесс, начинающийся 20 февраля. На этих слушаниях спасатели попросят разрешение на подъем ряда уникальных артефактов, в том числе беспроводного телеграфа Маркони, известного как "голос "Титаника", пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов.

Отмечается, что состояние "Титаника", затонувшего более 100 лет назад, становится все более ужасающим. Так, корпус начал разрушаться на правой стороне, где располагались офицерские каюты и каюта капитана.

Ученые уверены, что бактерии, глубокие течения и солевая коррозия со временем окончательно уничтожат "Титаник". Эксперты предположили, что к 2030 году от корабля не останется ничего, кроме "ржавого пятна" на дне Атлантики.

Напомним, "Титаник" в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. На борту находилось 1317 пассажиров и 908 членов экипажа.

Разломившись на две части, "Титаник" затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся человек подобрал пароход "Карпатия".