"Северяне заплутают". Тюменские автолюбители раскритиковали платные парковки и терминалы на них

Тюменцы раскритиковали городские платные парковки, которых становится все больше. В соцсетях они заявляют о том, что, паркуя на них машины, автомобилисты могут не заметить, что место платное, а потом им придет "письмо счастья", передает корреспондент Накануне.RU.

"Тут недавно сообщили о том, что в центре появится много платных парковок. Я не хочу рассуждать о том, нужны они или нет, у меня вопросы о реализации этих планов. Вот снимки пары таких парковок. Терминал, в некоторых случаях, как писали, стоит на расстоянии 100 м от парковки. На парковке маленькая табличка, сбоку. Как потребитель должен узнать о том, что данное паковочное место платное?!" - написал в паблике "ЧС Тюмень" "Вконтакте" Михаил Д.

Автомобилист посетовал, что он, местный житель, сможет найти терминал, а гости города, скажем, из Югры или Ямала легко могут его не заметить, а потом им придет "письмо счастья".

"На мой взгляд, это нарушение закона "О правах потребителей". Раз услуга платная, мне должны об этом сообщить. Раз не сообщили, я имею право не платить, так как услуга навязана. Тут должны быть установлены на каждом паковочном месте таблички, что место платное, и указатель, где находится терминал оплаты", - резюмировал автовладелец.

В ответ автору поста пишут, что речь может идти не о навязанной услуге, а о недостаточном информировании о ней.

Напомним, ранее депутаты думы Тюмени изменили методику расчета стоимости парковки для водителей – ее стали формировать, исходя из спроса. В один из периодов эта статья дохода принесла в городскую казну 18 млн руб., 9 из которых – штрафы.