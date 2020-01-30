11 Августа 2020
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опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Выборы нового главы Чувашской Республики состоятся 13 сентября

Нового главу Чувашии будут выбирать 13 сентября 2020 года, передает РИА Новости со ссылкой на республиканскую избирательную комиссию.

Напомним, накануне прежний глава региона Михаил Игнатьев был отправлен президентом Путиным в отставку "в связи с утратой доверия", врио главы республики стал депутат Госдумы Олег Николаев ("Справедливая Россия").

Отставке Игнатьева предшествовало его исключение из партии "Единая Россия" за неподобающее поведение: глава региона грубо высказывался о журналистах, а потом унижал офицера МЧС во время церемонии передачи спасателям новых пожарных машин.

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Выборы нового главы Чувашской Республики состоятся 13 сентября

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Теги: михаил игнатьев, чувашия, выборы, олег николаев



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