Глава СКР выразил недовольство работой свердловских следователей из-за дела 18-летней давности

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/doors/replacement-lock/, описание.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/building/outbuilding/garazhi/sendvichpaneli/, рекомендуем!
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/building/zabor/derevyannyj/, оформить заказ.



Происшествия Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
Следственный комитет РФ (2012) | Фото:Накануне.RU

Глава СКР выразил недовольство работой свердловских следователей из-за дела 18-летней давности

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил недовольство работой свердловских следователей. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который состоялся 29 января в Москве.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, житель Свердловской области приехал с жалобой на действия следователей, которые до сих пор не установили обстоятельства исчезновения его сестры. Еще в 2002 году девушка уехала на машине с сожителем и пропала. Также уралец рассказал, что еще одна девушка, которая ранее проживала с этим же мужчиной, пропала в 2001 году. Тела до сих пор не обнаружены.

"Александр Бастрыкин в связи с волокитой по уголовному делу поручил передать его в центральный аппарат СКР. Он высказал уверенность, что для раскрытия этого преступления прошлых лет будет задействован весь современный арсенал, в том числе новейшая криминалистическая техника", - отметила Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Она добавила, что по итогам личного приема Бастрыкина в отношении ряда сотрудников назначены служебные проверки, на время проведения которых они отстранены от исполнения своих служебных обязанностей.

Напомним, в прошлом году главе СКР также в ходе личного приема рассказали о нашумевшем убийстве девушек в Екатеринбурге, которое не могли раскрыть долгое время. После того, как Александр Бастрыкин дал месяц на расследование, подозреваемый был задержан.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава СКР выразил недовольство работой свердловских следователей из-за дела 18-летней давности

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Бастрыкин, волокита, дело, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров