Глава СКР выразил недовольство работой свердловских следователей из-за дела 18-летней давности

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил недовольство работой свердловских следователей. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который состоялся 29 января в Москве.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, житель Свердловской области приехал с жалобой на действия следователей, которые до сих пор не установили обстоятельства исчезновения его сестры. Еще в 2002 году девушка уехала на машине с сожителем и пропала. Также уралец рассказал, что еще одна девушка, которая ранее проживала с этим же мужчиной, пропала в 2001 году. Тела до сих пор не обнаружены.

"Александр Бастрыкин в связи с волокитой по уголовному делу поручил передать его в центральный аппарат СКР. Он высказал уверенность, что для раскрытия этого преступления прошлых лет будет задействован весь современный арсенал, в том числе новейшая криминалистическая техника", - отметила Светлана Петренко.

Она добавила, что по итогам личного приема Бастрыкина в отношении ряда сотрудников назначены служебные проверки, на время проведения которых они отстранены от исполнения своих служебных обязанностей.

Напомним, в прошлом году главе СКР также в ходе личного приема рассказали о нашумевшем убийстве девушек в Екатеринбурге, которое не могли раскрыть долгое время. После того, как Александр Бастрыкин дал месяц на расследование, подозреваемый был задержан.