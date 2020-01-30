"Панику создали такую, что летят отовсюду": На границе с Китаем скопились россияне, которых не пускают на родину

На китайском пункте пропуска через границу в городе Хэйхэ, который граничит с Благовещенском, начали скапливаться россияне, желающие вернуться в Россию.

Напомним, российские власти из-за угрозы распространения коронавируса продлили закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.

Ограничения вводятся до 1 февраля на границах Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской АО и Амурской области.

29 января власти КНР и России организовали временный коридор, по которому перешли несколько сотен человек. Но желающие попасть на родину начали скапливаться на пункте пропуска снова, пишет Regnum. По данным из соцсетей, в настоящее время там находится более 20 человек.

Между тем, сегодня прилетят рейсы из Харбина и других городов. "Люди будут приезжать, потому что панику создали такую, что летят отовсюду за исключением закрытых городов", - сообщил источник.

Правительство Амурской области сообщило, что собирает данные о россиянах, которым необходимо выехать из Китая через пункт пропуска Благовещенск. Отмечается, что вернуться россияне смогут, как только федеральные структуры уточнят сроки закрытия границы с КНР и выработают рекомендации по налаживанию транспортных коридоров.

По последним данным, за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло почти на 2 тысячи – до 7783 случаев (данные мониторинга Johns Hopkins CSSE). 170 человек погибло.