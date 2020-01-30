Генпрокуратура раскритиковала суды и следствие за переполненные СИЗО

Генеральная прокуратура недовольна переполненными СИЗО и требует чаще избирать подследственным меры пресечения, не связанные с помещением в изолятор. Тема обсуждалась накануне на совещании в Генпрокуратуре под председательством заместителя генпрокурора РФ Николая Винниченко.

Самыми проблемными в плане переполненности изоляторов регионами оказались Крым, Краснодарский край, Воронежская и Московская области.

"Основной проблемой в деятельности следственных изоляторов ряда субъектов Российской Федерации остается несоответствие условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных требованиям действующего национального законодательства и международным стандартам. Часть следственных изоляторов функционирует в условиях существенного переполнения", - говорится в сообщении пресс-службе Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство также высказало недовольство по поводу девяти недостроенных объектов СИЗО, которые были включены в ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы 2007-2016 гг".

В прокуратуре считают, что превышение лимита в местах содержания под стражей создается и за счет длительного рассмотрения уголовных дел судами. "Не всегда обеспечивается должное взаимодействие между следственными изоляторами и судами, что приводит к несвоевременному поступлению информации о вступлении судебных решений в законную силу и влияет на длительность содержания граждан под стражей", - замечают в Генпрокуратуре.

Ведомство потребовало от следствия чаще избирать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. "Целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести", - говорится в сообщении прокуратуры.