11 Августа 2020
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Образование Тюменская область
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: tourister.ru

Депутат Госдумы заявил о "проблемах с бытовыми условиями" в военном училище Тюмени, где погиб курсант

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев обратил внимание на недостаточность финансирования военных училищ в России. Среди проблемных он назвал Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ), сообщили Накануне.RU в новосибирском региональном отделении ЛДПР.

"Авторитет российской армии растет, военные училища и академии вернули себе статус кузницы армейских кадров, который был подорван в 90-е годы. Сегодня система военного образования успешно готовит будущих защитников страны, однако проблемы в сфере военного образования имеются, и одна из причин этого – недостаточное финансирование", - отметил депутат.

В бюджете на 2020 г. были увеличены ассигнования на питание и обмундирование курсантов морских училищ, но этой поддержки явно недостаточно.

"Одним из последствий недостаточного финансирования становятся такие неприглядные инциденты, информация о которых появилась в прессе, как массовая эпидемия эхинококкоза в Суворовском военном училище Ульяновска, тараканы в каше, которой кормили курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища, проблемы с бытовыми условиями проживания курсантов ТВВИКУ. Ситуации совершенно недопустимые", - сказал Савельев.

Напомним, расследованием дела о смерти курсанта занимается главное военное следственное управление СКР. Дело было возбуждено по статье "неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть".

Установлено, что в 21.30 7 ноября 2019 г. курсант обратился за медицинской помощью в поликлинику училища с жалобой на высокую температуру. Медсестра дала ему жаропонижающее, после чего направила в подразделение, обязав явиться на прием к врачу в 8.008 ноября. На другой день около 7.00 пострадавший вновь обратился в поликлинику с жалобой на температуру и боли в животе. Его осмотрел терапевт и в 8.30 на "скорой" пациента доставили в областную клиническую больницу Тюмени. В 13.15 он умер в реанимации от молниеносного течения инфекции и сепсиса.

Добавим также, что после трагедии в интернете появилась петиция, автор которой обвинил в халатности медсестру и командира роты ТВВИКУ. Он заявил, что курсанта с высокой температурой не отправили сразу в поликлинику, а якобы заставили убирать снег. Кроме того, в петиции говорилось, что командир роты видел сыпь у курсанта, но будто бы не придал этому факту особого значения. Накануне.RU направляло в училище запрос с просьбой прокомментировать случившееся, но он был оставлен без ответа.

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Депутат Госдумы заявил о "проблемах с бытовыми условиями" в военном училище Тюмени, где погиб курсант

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Теги: ТВВИКУ, Дмитрий Савельев, водоснабжение



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