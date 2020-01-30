Объявленный в розыск управляющий хостела "Карамель" готов вернуться в Пермь и доказывать свою невиновность

Объявленный в розыск по делу о гибели пяти человек в пермском хостеле "Карамель" управляющий Сергей Щ. вышел на связь с журналистами и сообщил о готовности вернуться в Пермь и сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Об этом он рассказал в интервью газете "Местное время". Он сообщил, что около двух часов ночи ему позвонила сотрудница и сообщила, что она находится на месте ЧП, он некоторое время курировал ее, вместе они решали какие действия предпринять, чтобы спасти людей. В трагедии управляющий винит "Пермскую сетевую компанию" и управляющую компанию "Профи-Дом".

"Авария сама произошла не в моем помещении, а в метрах 100 от него. Я не понимаю позицию следствия, которое хочет любой ценой посадить меня в СИЗО, чтоб я там был. Я бы смог принять эту позицию, если бы она произошла на моей территории, тогда да, вопросов нет. Если бы трубу вовремя отремонтировали, то прорыва бы не было, это первое. Второе, если бы работники управляющей компании, которой я плачу деньги за техническое обслуживание и содержание дома, сделали бы вовремя герметизацию от дыр, то даже при этой аварии вода бы не поступила в это помещение и не было бы жертв. Именно сотрудников ПСК надо привлекать в первую очередь к ответственности, а не индивидуального предпринимателя, который оказывал свои услуги безопасно", - заявил он изданию.

По словам Сергея Щ., ранее он неоднократно обращался в арбитражный суд из-за затопления помещения в 2015 и 2016 г. В этих спорах суд встал на сторону предпринимателя: в затоплении помещения судья отметила "незаконное бездействие УК "Профи Дом" и противоправное поведение ООО "ПСК".

Управляющий убежден, что поскольку дело вызвало общественный резонанс, у следствия нет интереса в том, чтобы "найти правду", самое простое для него "схватить предпринимателя и посадить его".

Ранее сообщалось, что якобы после произошедшего Сергей Щ. не явился на допрос, а скрывался за границей. Управляющий заявил, что после произошедшего улетел в Москву, и признал, что причиной этого был страх.

"Но не ответственности, а того, что произошло у меня на объекте, не понимал, что мне делать, это было состояние шока. Второе — мне надо было время, чтобы сформулировать свою правовую позицию. Я понимаю, что если бы следствие схватило меня в первый же день, то мою точку зрения до суда, общественности мне было бы сложно донести. Мне была бы навязана определенная позиция. Я готов вернуться в Пермь и активно сотрудничать со следствием, всеми законными способами готов доказывать свою невиновность", - заявил он. Также предприниматель сообщил, что принял решение о закрытии второй мини-гостиницы "Карамель", чтобы проверить, что в ней нет недостатков и выразил мнение, что запрещать размещение гостиниц в подвалах не выход - необходимо, чтобы все сети принадлежали какому-то конкретному ответственному лицу, поскольку собственники не несут ответственности за аварии, случившиеся не у них.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.