Тайна Бермудского треугольника. В Атлантике нашли корабль, пропавший 100 лет назад

У берегов США под водой в Атлантическом океане морские археологи нашли судно, которое бесследно исчезло в 1925 году, пишет Федеральное агентство новостей.

Судно под названием SS Cotopaxi пропало в так называемом Бермудском треугольнике, его обнаружили в 65 километрах от побережья Сент-Огастина в штате Флорида.

В ноябре 1925 года корабль вышел из порта Чарльстон в штате Южная Каролина в направлении Кубы. Через два дня оно пропало. Обломки сейчас удалось обнаружить благодаря данным радиосигналов бедствия, которые подавали тогда моряки.

На судне было 32 члена экипажа - их останки до сих пор не нашли.