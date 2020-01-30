На Южном Урале останавливают мусоросортировку из-за долгов "ЦКС". Отходами Магнитогорска заполнят горящую свалку

Челябинская область оказалась на грани экологической катастрофы - в Магнитогорском кластере, как говорят в администрации, уже завтра может закрыться единственный мусоросортировочный комплекс. Предприятие накопило огромные долги перед энергоснабжающей организацией, которая безотлагательно готова обесточить комплекс. Причиной возросшей задолженности стала политика регионального оператора – "Центр коммунального сервиса" ("ЦКС"), который не рассчитывается за услуги сортировки, а проблема обостряется обстоятельством, что в случае закрытия мусоросортировочного комплекса, поток отходов на городскую свалку возрастет. Полигон, в свою очередь, регулярно горит, последний пожар вспыхнул на свалке несколько дней назад.

В ближайшее время может закрыться мусоросортировочный комплекс, расположенный в Магнитогорске. Как отмечает политолог Александр Подопригора, предприятие больше не может работать из-за долгов за электроэнергию.

"Предприятие уже уведомило прокуратуру, Росприроднадзор и министерство экологии о том, что заводу прекращается подача электроэнергии ввиду долгов, возникших из-за многомесячных неплатежей со стороны регоператора. К примеру, в январе, как указано в уведомлении, ЦКС оплатил лишь 9% положенного по договору. Из-за отсутствия платежей за выполненную работу на заводе не оплачиваются налоги, отсутствуют ГСМ и запчасти. Трудовой коллектив, скорее всего, будет отправлен в бессрочные отпуска, а переработка встанет", - сообщил Александр Подопригора.

Отметим, что в случае остановки сортировки ТКО существенно возрастет объем мусора, направляемый на городскую свалку, которая была закрыта больше года назад. Однако проблема заключается в том, что полигон де-юре не эксплуатируется, а три дня назад на нем вспыхнул пожар, который не могут потушить до сих пор.

Как рассказал Накануне.RU собеседник издания, знакомый с ситуацией, речь идет о мусоросортировочном комплексе, принадлежащем ООО "Спецкомплекс".

"Когда началась реформа, у регионального оператора ООО "ЦКС" возник конфликт с ООО "Спецкомплекс" - регоператор отказывался заключать контракт с мусоросортировочным комплексом. В свою очередь свалка постоянно тлеет, периодически переходя в открытое горение. В городе должен был появиться новый полигон ТКО, даже было заключено концессионное соглашение с АО "Управление отходами", которое построило дорогу и протянуло электросети к предполагаемому месту нового полигона. Однако на этом все закончилось. Сейчас отходы везут на фактически закрытый полигон. На нем выделили площадку для временного складирования отходов", - пояснил ситуацию инсайдер.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, потоки ТКО, образующиеся в муниципальных образованиях Магнитогорского кластера, направляются на полигон ТБО в пгт. Локомотивный, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов (17 423 тонн - Локомотивный городской округ, Карталинский и Брединский муниципальные районы) и свалку в Магнитогорске (120 997,5 тонн - Верхнеуральский, Чесменский, Варненский, Нагайбакский, Агаповский, Кизильский районы, Магнитогорский городской округ). В 2020 году с целью обработки ТКО перед направлением на полигон ТБО в пгт. Локомотивный планируется создание мобильного мусоросортировочного комплекса мощностью 40 тыс. тонн в год за счет средств регионального оператора ООО "Центр коммунального сервиса".

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области сообщили, что на мусоросортировочном комплексе в Магнитогорске существуют проблемы как со своевременной оплатой услуг по обработке ТКО, так и связанные с недостаточной мощностью сортировки для покрытия всего объема ТКО и эффективностью выборки вторсырья.

"На свалке в Магнитогорске размещен мусоросортировочный комплекс. На объект поступают твердые коммунальные отходы от части муниципалитетов Магнитогорского кластера. На сегодняшний день комплекс работает. Ситуация с обеспечением обработки ТКО в Магнитогорском кластере находится на контроле министерства, проводятся рабочие обсуждения на случай перебоев в работе существующей сортировки, региональным оператором приобретен мобильный сортировочный комплекс, оформлена соответствующая лицензия", - отметили в минэкологии.

При этом в ведомстве уточнили, что в Магнитогорске планируется к созданию новый полигон по концессионному соглашению. Проектирование объекта уже завершено и получены положительные заключения экспертиз.

"С учетом сроков строительства ввод в эксплуатацию полигона планируется к июлю 2021 года. Указанные сроки определены с учетом последующего вывода из эксплуатации, проектирования и выполнения работ по рекультивации магнитогорской городской свалки в рамках федерального проекта "Чистая страна" с привлечением средств федерального бюджета до 2024 года", - подытожил представитель ведомства.

Впрочем, как отмечают местные жители, пока свалка будет гореть и расти, осложняя и без того сложную экологическую обстановку в городе.