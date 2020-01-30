На Среднем Урале столкнулись автомобиль и грузовой поезд: есть пострадавшие

На Среднем Урале столкнулись автомобиль и грузовой поезд. Пострадали женщина и ребенок.

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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось 29 января на железнодорожном переезде 31-го километра 5-го пикета перегона "Ива – Верхняя Салда" Свердловской железной дороги. Предварительно установлено, что водитель "Тойота Камри" выехала на переезд, оборудованный звуковой и световой сигнализацией, на запрещающий красный свет. В результате произошло столкновение с грузовым поездом.

Пассажиры легковушки, находящиеся на заднем сидении - 42-летняя женщина с 9-летним ребенком - получили травмы и были госпитализированы в больницу Верхней Салды. Схода грузового поезда с рельс не произошло, железнодорожное полотно не повреждено.

Сейчас транспортные следователи начали проверку в отношении машиниста поезда. Уже проведен осмотр места происшествия и опрошены работники локомотивной бригады.