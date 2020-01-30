11 Августа 2020
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Общество В России Москва
Михаил Каабак (2019) | Фото: Андрей Струнин / &quot;Собеседник&quot;

СМИ: следствие возобновило уголовное дело в отношении трансплантолога Михаила Каабака

Следствие возобновило уголовное дело в отношении врача-трансплантолога Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ) Михаила Каабака.  

"Да, действительно возобновили уголовное дело. Но мы видим в этом положительные тенденции. Если дело приостановлено, статус обвиняемого не снимается с человека. Он может быть прекращен, только когда дело будет прекращено. То есть если дело возобновили, следствие действительно хочет разобраться и обоснованно прийти к решению о прекращении уголовного дела", - цитирует РБК адвоката врача.

Дело по по ст. 293 УК (Халатность) было возобновлено 20 января. По словам адвоката, у нее на руках есть экспертиза, подтверждающая, что погибшему подростку были оказаны медицинские услуги в полном объеме. "Я подала жалобу руководителю следственного отдела СК на возбуждение этого дела. Пока она не рассмотрена", - цитирует адвоката ТАСС.

В ноябре прошлого года Каабак сообщил РБК, что это уголовное дело было возбуждено еще в 2014 году в связи с необоснованным применением препарата "Алемтузумаб". "В его основе лежит ошибочное заключение [главного трансплантолога Минздрава] Сергея Готье о том, что препарат не включен в международные клинические рекомендации и не проходил клинических испытаний в России. Мы опровергли эти заявления теми же международными клиническими рекомендациями. В 2018 году была проведена повторная экспертиза, которая была полностью в нашу пользу, тем не менее, дело не закрыто", — говорил он.

В конце прошлого года Каабака и его коллегу Надежду Бабенко уволили из НМИЦ, где они проводили пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, неиспользуемой больше никем в России. По официальным данным, врачей уволили из-за того, что они работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планировали принять сотрудника на полную ставку. После скандала, акций родителей в поддержку врачей и широкой огласки произошедшего с Каабаком встретилась тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова, после чего стало известно о возвращении доктора в НМИЦ.

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СМИ: следствие возобновило уголовное дело в отношении трансплантолога Михаила Каабака

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Теги: михаил каабак, трансплантология, нцзд, увольнение, уголовное дело, халатность



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