Глава Челябинска рассказала, почему в домах горожан появилась ржавая вода

Глава Челябинска Наталья Котова после жалоб горожан на цвет водопроводной воды посетила очистные сооружения МУП ПОВВ и пообщалась со специалистами-химиками, которые назвали несколько версий происходящего, передает корреспондент Накануне.RU.

"Факторами, влияющими на стабильность воды, могут быть: растворенная угольная кислота CO2, растворённый кислород O2, температура, низкое значение pH, солесодержание, растворённый сероводород H2S. Очевидно, что вода меняет цвет, заходя внутрь домов, преимущественно при нагревании", - сообщила мэр в соцсети.

Жалобы поступают не из всех районов города. Так, в одном доме могут быть квартиры, где вода желтого или зелёного цвета, а у соседей она абсолютно прозрачная. Или в одной и той же квартире вода может менять цвет в течение дня.

Сейчас специалисты изучают состав воды на всех этапах. Управляющие компании города просят промыть бойлеры.

Напомним, жители города жалуются на появление в кранах желтой воды с неприятных запахом и осадком. По данному факту прокуратурой была организована проверка с участием Роспотребнадзор и ГЖИ по региону. 13 января были отобраны пробы горячей и холодной питьевой воды в мониторинговых точках разводящей сети города. По результатам исследований пробы соответствовали гигиеническим нормативам.