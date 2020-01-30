11 Августа 2020
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Общество Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Глава Челябинска рассказала, почему в домах горожан появилась ржавая вода

Глава Челябинска Наталья Котова после жалоб горожан на цвет водопроводной воды посетила очистные сооружения МУП ПОВВ и пообщалась со специалистами-химиками, которые назвали несколько версий происходящего, передает корреспондент Накануне.RU.

"Факторами, влияющими на стабильность воды, могут быть: растворенная угольная кислота CO2, растворённый кислород O2, температура, низкое значение pH, солесодержание, растворённый сероводород H2S. Очевидно, что вода меняет цвет, заходя внутрь домов, преимущественно при нагревании", - сообщила мэр в соцсети.

Жалобы поступают не из всех районов города. Так, в одном доме могут быть квартиры, где вода желтого или зелёного цвета, а у соседей она абсолютно прозрачная. Или в одной и той же квартире вода может менять цвет в течение дня.

Сейчас специалисты изучают состав воды на всех этапах. Управляющие компании города просят промыть бойлеры.

Напомним, жители города жалуются на появление в кранах желтой воды с неприятных запахом и осадком. По данному факту прокуратурой была организована проверка с участием Роспотребнадзор и ГЖИ по региону. 13 января были отобраны пробы горячей и холодной питьевой воды в мониторинговых точках разводящей сети города. По результатам исследований пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

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Глава Челябинска рассказала, почему в домах горожан появилась ржавая вода

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Теги: вода, Челябинск, прокуратура, ржавая вода, Роспотребнадзор,



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