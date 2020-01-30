11 Августа 2020
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Политика За рубежом
ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2015) | Фото: Олеся Курпяева/РГ

ПАСЕ подтвердила возврат полномочий российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии подтвердила полномочия делегации РФ.

Ратификацию одобрили 96 депутатов, 44 парламентария высказались против, еще семеро - воздержались.

В резолюции ПАСЕ говорится об "определенном прогрессе" в реализации пунктов Минских соглашений. Вместе с тем, в тексте документа упомянута "позиция ассамблеи по незаконной аннексии Крыма", сообщает Regnum.

Российская сторона заявляла, что делегация РФ в ПАСЕ покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены.

На зимнюю сессию ПАСЕ, как сообщалось, приехала украинская делегация. Именно она стала инициатором того, что на открытии полномочия делегации России были оспорены.

Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ. 26 июня 2019 года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.

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ПАСЕ подтвердила возврат полномочий российской делегации

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Теги: ПАСЕ, российская делегация



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