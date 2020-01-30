ФНС взыскивает более миллиарда с бывшего управляющего ЗиД и "Авитека"

Федеральная налоговая служба Прикамья обратилась в суд о взыскании солидарно с бывшего конкурсного управляющего Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД) и "Авитек" Александра Иванова более 1 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

ФНС полагает, что указанная сумма - убыток, причиненный заводом. Конкурсным управляющим Александр Иванов был с декабря 2011 г. по июнь 2018 г. Сейчас он является директором "Авитек" - предприятие производит зенитные ракеты и долгое время было основным заказчиком ЗиДа.

Заседание по делу назначено на 4 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что на оборонном заводе имени Дзержинского идут массовые сокращения рабочих. Конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Сообщалось, что этот приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудников завода должны будут уволить из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

В декабре стало известно, что счета завода были разблокированы. Ситуацию на предприятии обсудили на заседании в краевом минпромторге, во время которого представители ФНС заявили, что не настаивают на блокировке счетов. Противники закрытия завода провели митинг в поддержку предприятия в Перми, а также пикеты в Москве.

Позже в сети появилось видео, на котором работники предприятия Виктор Силин и Владимир Сысоев зачитывают текст обращения в управление ФСБ по Пермскому краю. В нем рабочие "просят сотрудников УФСБ выявить в региональных органах власти тех, кто причастен к доведению завода до банкротства". "Просим ответить на главный вопрос: кто является заказчиком уничтожения завода? Особую роль играет в деле налоговая служба, используемая как удавка для стратегического предприятия. Благодаря протестам конца 2019 г. удавку ослабили, но это - временная мера, предприятие продолжают банкротить", - цитирует обращение Силин.