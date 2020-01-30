В Челябинской области осудили женщину, чьи дети погибли от отравления угарным газом

В Октябрьском суд вынес приговор 22-летней девушке - ее признали виновной в гибели собственных детей.

В марте прошлого года девушка покурила сигарету и ушла - "бычок" упал на диван, где спали ее дети - им было 2, 5 и 6 лет. Все трое задохнулись угарным газом.

Как отметили в Октябрьском районном суде, девушка вину признала частично - она рассказала, что не курила в тот день. Однако в суде доказать ей это не удалось.

Девушке назначили 2 года ограничения свободы.