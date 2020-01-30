11 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
наручники руки задержание (2019) | Фото:Pixabay

В Челябинской области осудили женщину, чьи дети погибли от отравления угарным газом

В Октябрьском суд вынес приговор 22-летней девушке - ее признали виновной в гибели собственных детей.

В марте прошлого года девушка покурила сигарету и ушла - "бычок" упал на диван, где спали ее дети - им было 2, 5 и 6 лет. Все трое задохнулись угарным газом.

Как отметили в Октябрьском районном суде, девушка вину признала частично - она рассказала, что не курила в тот день. Однако в суде доказать ей это не удалось.

Девушке назначили 2 года ограничения свободы.

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В Челябинской области осудили женщину, чьи дети погибли от отравления угарным газом

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Теги: Челябинск, пожар, мать, дети, гибель, суд



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