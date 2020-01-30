В Перми сдан долгострой на улице Челюскинцев

В Перми введен в эксплуатацию долгострой – вторая очередь дома по адресу Челюяскинцев, 23. Это первый дом, строительство которого завершено с помощью регионального механизма поддержки дольщиков. 115 новоселов получают ключи от квартир, сообщили Накануне.RU в краевом министерстве строительства.

Строительство 19-этажного дома началось в 2012 г. В 2014 стройка была остановлена, а в 2016 г. девелопер "ПермГражданСтрой" признан банкротом. Через год дольщики создали жилищно-строительный кооператив и оформили в собственность долгострой и землю под ним.

После передачи прав на здание члены ЖСК смогли заняться достройкой. Они приняли решение воспользоваться региональными мерами поддержки, которые предоставляет краевое Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.