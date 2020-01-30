Водители станций "скорой помощи" Екатеринбурга отменили забастовку и пообещали выйти на работу

Водители станций "скорой помощи" Екатеринбурга, которые после известия о приходе новой аутсорсинговой компании выразили недовольство и собирались не выйти на работу уже с 1 февраля, решили отменить забастовку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом один из водителей рассказал в своем Instagram.

В коротком видео мужчина говорит, что им удалось прийти к общему знаменателю и компромиссу.

"Мы договорились с "Феникс-логистикой", нам предложили нормальные трудовые договоры и официальное трудоустройство со всеми соцпакетами. Я верю, что со всеми водителями будут подписаны трудовые контракты. И поэтому все автомобили всех трех подстанций "скорой помощи" выйдут на линию в ночь с 31-го на 1-е - за это вы можете быть спокойны", - пообещал водитель Аркадий.

Он признался, что к этому решению пришли очень тяжелым путем и поблагодарил всех за поддержку, добавив, что прокуратура будет контролировать ситуацию.

Напомним, ранее о возможной забастовке екатеринбургских водителей поставили в известность Генпрокуратуру России и нового министра здравоохранения РФ.

После этого в мэрии Екатеринбурга заявили о планах отказаться от аутсорсинга автомобилей "скорой помощи".