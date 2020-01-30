Илон Маск стал любимым иностранным бизнесменом россиян

Россияне назвали самых симпатичных им иностранных бизнесменов. На первом месте оказался Илон Маск, создатель компаний Tesla и SpaceX, он кажется классным 14% респондентов. Опрос проводил сервис SuperJob. В открытом опросе приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По 6% голосов набрали действующий президент США Дональд Трамп и сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс. Стив Джобс даже после смерти вызывает симпатии у 5% россиян. 2% респондентов восхищаются легендой автомобилестроения — Генри Фордом. По 1% россиян симпатизирует основателю корпорации Virgin Group Ричарду Брэнсону, инвестбанкиру Уоррену Баффету, основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, предпринимателю и писателю Роберту Кийосаки, первому долларовому миллиардеру Джону Рокфеллеру и Джеку Ма — основателю Alibaba Group.

За семь лет с момента проведения аналогичного исследования симпатии россиян к Илону Маску возросли многократно: с 1% в 2013 году до 14% сегодня. Несколько возрос интерес и к Дональду Трампу: 4 и 6% соответственно. Россияне стали реже симпатизировать Биллу Гейтсу, Стиву Джобсу и Ричарду Брэнсону. Покинули рейтинг Барак Обама и Джордж Сорос (их не упомянул ни один респондент). Новичок рейтинга 2020 года — основатель Alibaba Group Джек Ма.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 275. Время проведения: 21—23 января 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1000 респондентов.