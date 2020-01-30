Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за коронавируса

Россия из-за угрозы распространения коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.

Ограничения вводятся до 1 февраля на границах Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской АО и Амурской области.

Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве РФ, пишет Regnum.

При этом ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опубликовал обращение, направленное в адрес губернатора китайской провинции Хэйлунцзян, прилегающей к российской границе. В этом документе глава региона предлагает закрыть пропускной пункт "Жаохэ" еще на полторы недели минимум – до 7 февраля.

Напомним, железнодорожное сообщение между КНР и РФ, кроме поездов сообщением Москва - Пекин и в обратном направлении, будет приостановлено с 00:00 мск 31 января.

Как сообщалось, пассажирам поездов дальнего следования, которые планировали посетить Китай, разрешили вернуть неиспользованные билеты, без взимания дополнительных сборов.