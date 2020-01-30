Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за коронавируса

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/plumbers/pipe-installation/replacement-of-pipes/other/hrushevke/ можно найти здесь.
Муж на час: http://remont.youdo.com/building/cottage/monolithic/build/penobeton/, полное описание.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/repair/kitchen/5/ по этой ссылке.



Общество В России
Закрывается вокзал Ханькоу (2020) | Фото: thepaper.cn

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за коронавируса

Россия из-за угрозы распространения коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.

Ограничения вводятся до 1 февраля на границах Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской АО и Амурской области.

Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве РФ, пишет Regnum.

При этом ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опубликовал обращение, направленное в адрес губернатора китайской провинции Хэйлунцзян, прилегающей к российской границе. В этом документе глава региона предлагает закрыть пропускной пункт "Жаохэ" еще на полторы недели минимум – до 7 февраля.

Напомним, железнодорожное сообщение между КНР и РФ, кроме поездов сообщением Москва - Пекин и в обратном направлении, будет приостановлено с 00:00 мск 31 января.

Как сообщалось, пассажирам поездов дальнего следования, которые планировали посетить Китай, разрешили вернуть неиспользованные билеты, без взимания дополнительных сборов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: россия, китай, граница, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2020 07:50 Мск Пассажиров поезда Пекин-Москва не пустили в Забайкалье
Ранее 02.02.2020 21:51 Мск Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Ранее 02.02.2020 20:28 Мск Коронавирус внесен в список опасных заболеваний наряду с чумой, холерой и ВИЧ
Ранее 02.02.2020 09:53 Мск Первая смерть из-за коронавируса вне территории Китая зафиксирована на Филиппинах
Ранее 31.01.2020 03:03 Мск Mash: в России зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
Ранее 31.01.2020 00:34 Мск ВОЗ: вспышка коронавируса - ЧС
Ранее 30.01.2020 08:44 Мск "Панику создали такую, что летят отовсюду": На границе с Китаем скопились россияне, которых не пускают на родину

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2020 07:29 Мск За сутки выявлено почти 2 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров