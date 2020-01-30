Дерипаску тошнит от политики Центробанка России

Российский олигарх Олег Дерипаска в очередной раз раскритиковал политику ЦБ РФ. Поводом для очередного тычка стал доклад Счетной палаты о развитии финансового рынка страны.

"Стабильность не должна подменять собой развитие. В таком случае это можно называть застоем, а не стабильностью", - пишет Дерипаска в telegram-канале. Он назвал программный документ ЦБ "Основные направления развития финансового рынка" "оторванным и от реальности, и от финансовой системы, и от тех задач, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию".

"Только изменение мандата ЦБ, отход от схоластической задачи охранять инфляцию, которая уже ниже 3%, и переход к борьбе с бедностью, обеспечение экономического роста на уровне 5% и создание новых рабочих мест способны обеспечить развитие страны. И хватит нам рассказывать, что все это должно сделать правительство через структурную реформу. Тошнит", - заключает бизнесмен.