11 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Олег Дерипаска (2019) | Фото: forumvostok.ru

Дерипаску тошнит от политики Центробанка России

Российский олигарх Олег Дерипаска в очередной раз раскритиковал политику ЦБ РФ. Поводом для очередного тычка стал доклад Счетной палаты о развитии финансового рынка страны.
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"Стабильность не должна подменять собой развитие. В таком случае это можно называть застоем, а не стабильностью", - пишет Дерипаска в telegram-канале. Он назвал программный документ ЦБ "Основные направления развития финансового рынка" "оторванным и от реальности, и от финансовой системы, и от тех задач, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию".

"Только изменение мандата ЦБ, отход от схоластической задачи охранять инфляцию, которая уже ниже 3%, и переход к борьбе с бедностью, обеспечение экономического роста на уровне 5% и создание новых рабочих мест способны обеспечить развитие страны. И хватит нам рассказывать, что все это должно сделать правительство через структурную реформу. Тошнит", - заключает бизнесмен.

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Дерипаску тошнит от политики Центробанка России

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Теги: олег дерипаска, центральный банк россии, финансовая политика



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