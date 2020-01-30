11 Августа 2020
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Общество За рубежом
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

За сутки выявлено почти 2 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло почти на 2 тысячи – до 7783 случаев (данные мониторинга Johns Hopkins CSSE). 170 человек погибло.
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7678 случаев заболевания приходятся на Китай, 162 человека умерли в провинции Хубэй, центром которой является город Ухань, в котором и началась вспышка. Состояние 1239 человек оценивается как тяжелое. В карантине находится почти 60 тыс. человек, более 9 тыс. сдали анализы из-за симптомов коронавирусной пневмонии и пока ждут результатов.

Между тем, масштаб вспышки вируса 2019-nCoV уже превзошли эпидемию атипичной пневмонии 2002-2003 гг.: тогда заразились 5327 человек, 349 человек умерло.

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За сутки выявлено почти 2 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией

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Теги: коронавирус 2019-nCoV, заразившиеся, статистика, сутки



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