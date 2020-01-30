СМИ: количество жалоб россиян в Страсбургский суд удвоилось

Россия остается абсолютным лидером по количеству жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека.

Как говорится в отчете суда за 2019 год, в декабре на рассмотрении суда находилось 59 тыс. 800 обращений, 15 тыс. 50 из них приходилось на долю России – рекорд за последние семь лет. В первую тройку с заметным отрывом вошли также Турция (9 тыс. 250 жалоб) и Украина (8 тыс. 850).

К 2020 году можно говорить о двукратном росте числа обращений по сравнению с 2017 годом, в процентном соотношении – наивысший показатель с момента реформы ЕСПЧ, пишут "Ведомости".

Тем временем, Верховный суд России может не согласиться с решением Европейского суда по правам человека уже сейчас, так что при внесении поправок в Конституцию ситуация по признанию решений ЕСПЧ не изменится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении поправок в Конституцию, предложенных президентом.

Напомним, поправки предполагают закрепить в главном законе страны верховенство Конституции над международными законами.