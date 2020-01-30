11 Августа 2020
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Общество Центральный ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Смоленской области найдено тело подростка, пропавшего в апреле 2019 года

В Смоленской области, предположительно, нашли тело 16-летнего подростка, пропавшего в апреле 2019 года, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Останки и обувь найдены в полутора километрах от места исчезновения мальчика в Демидовском районе. Родственники опознали обувь. Назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы. Предстоит установить причины и обстоятельства гибели подростка.

Напомним, в апреле прошлого года компания молодых людей отдыхала в лесу. В какой-то момент 16-летний подросток покинул место отдыха. Больше его не видели.

Как сообщалось ранее, осенью 2019 года 14-летний подросток, который пропал в поселке Большой Исток на Среднем Урале, был найден мертвым.

Юноша был из многодетной семьи. Он и ранее неоднократно самовольно уходил из дома, но всегда возвращался самостоятельно.

Было установлено, что последний раз его видели катающимся на лодке по реке Исеть, поэтому одной из приоритетных версий исчезновения стала его гибель на воде.

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В Смоленской области найдено тело подростка, пропавшего в апреле 2019 года

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Теги: подросток, дети



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