11 Августа 2020
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Наука и техника В России
умная колонка &quot;Капсула&quot; от mail.ru (2020) | Фото: Mail.ru

Компания Mail.ru выпустила умную колонку

Компания Mail.ru Group выпустила умную колонку под названием "Капсула".

Устройство работает с голосовым помощником "Маруся" и доступно для предзаказа.

Колонка имеет корпус овальной формы. Суммарная мощность динамиков - 30 ватт. С помощью ассистента пользователь может узнать новости, прогноз погоды, включить музыку, запустить игры, управлять компонентами умного дома.

Стоимость "Капсулы" - 7 тыс. руб. Как ожидается, устройство поступит в продажу в первой половине 2020 года, сообщает Lenta.ru.

умная колонка "Капсула" от mail.ru(2020)|Фото: Mail.ru

Напомним, летом 2018 года стартовали продажи "умной колонки" от "Яндекса" с голосовым помощником Алисой. Из-за большого числа покупателей были ограничены продажи - в одни руки давали по две колонки. Устройство тогда стоило 10 тыс. руб.

Как отмечают эксперты, сегодня мир переживает "бум" на "умные" устройства, такие как Amazon Echo, Apple HomePod и Google Home.

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Компания Mail.ru выпустила умную колонку

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Теги: умная колонка, mail.ru



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