Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей в марте

За год работы системы быстрых платежей Банка России прошло более 8 млн операций на сумму около 70 млрд руб.

Прирост, как по объему, так и по количеству операций составляет 22–25% в месяц. К системе подключились 38 банков и еще более 160 финансовых учреждений подали заявки на вступление.

Из системно значимых лишь Сбербанк остается вне СБП. Как ожидается, этот банк присоединится к системе быстрых платежей в конце марта, сообщает "Коммерсант".

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

Ранее сообщалось, что российские банки опасаются сбоев в системе быстрых платежей. Участники проекта, который позволяет переводить деньги по номеру телефона, хотят получить от Банка России особые условия кредитования, что будет необходимо в том случае, если исчерпается установленный для расчетов лимит. Подобное может случиться в выходные или праздничные дни. В этом случае платежи остановятся.