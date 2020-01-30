11 Августа 2020
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Общество В России
Японские туристы на Курилах (2019) | Фото: www3.nhk.or.jp

Иностранцы смогут до полугода гостить в России

Иностранцам станет легче приезжать в Россию.

В настоящее время министерство иностранных дел РФ готовят проект закона, по которому получить туристическую визу можно будет по брони отеля из "Единого перечня классифицированных гостиниц", куда включены все легальные гостиницы, санатории, хостелы и гостевые дома России.

Получив туристические визы, иностранцы смогут шесть месяцев путешествовать и гостить в стране. Сегодня этот срок составляет месяц.

Как отмечают в МИД, упрощение въезда и продление срока пребывания сделают Россию привлекательнее для туристов, пишут "Известия".

Тем временем, в Госдуму уже внесен законопроект, предусматривающий переход на электронные визы для всех иностранцев. Сейчас по таким визам можно въехать на пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток и Особой экономической зоны в Калининградской области.

Авторы законопроекта, среди которых председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, считают, что такая мера позволит значительно увеличить туристический поток в Россию.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что оформлять электронные визы предполагается через единый центр в Москве, путешественник должен будет подать документы в электронном виде на специальном сайте.

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Иностранцы смогут до полугода гостить в России

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Теги: иностранцы, туризм, визы



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