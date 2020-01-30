11 Августа 2020
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Экономика В России
рубли, деньги, купюры (2012) | Фото: ГУ МВД России пог. Москве

Допрасходы по финансированию мер из послания Путина составят 4 трлн рублей

Дополнительные расходы по финансированию мер из послания президента России Владимира Путина до 2024 года составят 4,128 трлн руб., из которых 3,77 трлн руб. - средства федерального бюджета, 0,358 трлн руб. - бюджетов регионов, сообщил  глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В рамках реализации послания на социальную поддержку выделят 1,39 трлн руб. на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет. На выплаты материнского капитала потребуется 1,233 трлн руб.", - отметил министр.

Поправки в бюджет будут представлены в кабмин до 11 февраля, сообщает ТАСС.

Напомним, в послании федеральному собранию глава государства предложил ввести материнский капитал на первого ребенка и увеличить выплаты при рождении последующих детей, ввести выплаты для малоимущих семей, где есть дети от 3 до 7 лет, предоставить бесплатное горячее питание для всех школьников с 1 по 4 классы и т.д.

По прикидкам уже бывших министров социального и экономического блоков российского правительства, только выплаты по материнскому капиталу по новым условиям обойдутся российскому бюджету в 100 млрд руб. в 2020 году, а новый премьер-министр России Михаил Мишустин предположил, что затраты на реализацию всех социальных мер поддержки из послания обойдутся примерно в 450 млрд рую. в год. 

Ранее, выступая в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами, Владимир Путин прокомментировал критику в адрес предложенных им мер по поддержке семейных россиян.

"Потрясающе, я не мог себе такого даже представить! Оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", - заявил президент.

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Допрасходы по финансированию мер из послания Путина составят 4 трлн рублей

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Теги: послание Путина, расходы, соцподдержка



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