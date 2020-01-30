11 Августа 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: www.rzd.ru

Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

Железнодорожное сообщение между КНР и РФ, кроме поездов сообщением Москва - Пекин и в обратном направлении, будет приостановлено с 00:00 мск 31 января.

Это связано с риском распространения смертельного коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, пассажирам поездов дальнего следования, которые планировали посетить Китай, разрешили вернуть неиспользованные билеты, без взимания дополнительных сборов.

Ранее президент Владимир Путин провел совещание о мерах по предупреждению распространения нового коронавируса в России.

Глава государства поставил задачу минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной этим вирусом.

Тем временем, по последним данным, число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек.

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Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

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Теги: Китай, железная дорога, коронаврус



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