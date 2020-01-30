Минкомсвязи: доступ к данным россиян не расширит полномочий силовиков

Предложение нового министра связи РФ Максута Шадаева предоставить правоохранительным органам доступ к персональным данным россиян в режиме реального времени не предусматривает расширение полномочий сотрудников силовых ведомств, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

По словам Шадаева, речь идет только о принятии дополнительных мер для "повышения эффективности существующих".

В настоящее время доступ ко многим типам данных, в том числе к банковской информации, записям телефонных переговоров или электронной почте, правоохранители получают по решению суда, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Шадаев выступает за радикальные изменения во взаимодействии власти и населения. Министр предложил предоставить правоохранительным органам доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян. Эта мысль была озвучена на заседании рабочей группу Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Также министр Шадаев представил предложения по цифровизации госуслуг и способам идентификаций граждан. Главная цель - сократить время, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти. Этот показатель не должен превышать трех часов в год. Кроме того, предлагается к 2024 году обеспечить гражданам доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". Если инициатива будет реализована, то жители России не будут платить за интернет-трафик при пользовании этими сервисами.

С 1 марта этого года, например, сайт Госуслуг уже станет бесплатным и на него можно будет заходить, не платя за трафик.