В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ

Минимальный размер оплаты труда и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, однако в случае снижения этой величины их размер останется прежним, сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.

"У нас МРОТ и пенсии защищены. Даже если прожиточный минимум во втором квартале года снизится, никакого снижения МРОТ проводиться не будет", отметил депутат.

По его словам, прожиточный минимум меняется "в результате того, что сезонно снижаются цены на плодоовощную продукцию, сообщает ТАСС.

Напомним, в министерстве труда предложили установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 тыс. 609 руб., следует из проекта приказа министерства.

Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 тыс. 510 руб., для детей — 10 тыс. 383 руб., а для пенсионеров — 8 тыс. 788 руб.

Таким образом, величину прожиточного минимума по сравнению с третьим кварталом 2019 года предлагается уменьшить на душу населения на 3,7% (было 11 тыс. 012 руб.).

Как отметили в Минтруде, это связано со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, составляющие значительную часть продуктов в потребительской корзине.

Ранее президент России Владимир Путин призвал скорректировать потребительскую корзину. Об этом глава государства сообщил во время поездки в Усмань Липецкой области, где встретился с представителями общественности.

Путин также отметил, что в законе отражен, что МРОТ не может быть меньше, чем прожиточный минимум и что это также предложено зафиксировать в Конституции.