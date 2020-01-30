США расширили антироссийские санкции

Минфин США объявил о расширении санкций против России.

В список добавлены восемь физических лиц и одна транспортная компания - "Гранд Сервис Экспресс".

Вашингтон вводит ограничительные меры против временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время заместителя главы Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Также в списке - Сергей Даниленко, Лидия Басова, Екатерина Пыркова, Владимир Немцев. Кроме того, в документе Минфина США есть Александр Ганов, который как отмечает американская сторона, "связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс", которая специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 23 декабря Путин официально открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. В режиме видеоконференции президент дал команду к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Перед церемонией открытия глава государства проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги.

К лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.