11 Августа 2020
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суд, зал судебных заседаний (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Консалтинг через суд. Что "Солвер" хочет от УВЗ?

Инженерно-консалтинговая фирма «Солвер» подала к «Уралвагонзаводу» два иска в рамках экономических споров по гражданским правоотношениям, передает корреспондент Накануне.RU.

История судебных разбирательств УВЗ с консалтинговой фирмой начинается с 2017 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, тогда оборонное предприятие обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании с ООО ИКФ «Солвер» пени, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту. Через суд "Уралвагонзавод" отстаивал свои интересы и по генеральному договору. В связи с наличием просрочки по его исполнению были также заявлены исковые требования к консалтинговой фирме.

В свою очередь ООО «ИКФ «СОЛВЕР» подало в Арбитражный суд Свердловской области исковые заявления к УВЗ. Исходя из практики имущественных споров, такие действия обычно предпринимаются, чтоб растянуть судебную тяжбу. "Уралвагонзавод не согласен с заявленными ООО «ИКФ «СОЛВЕР» требованиями.

Решение спора оборонного предприятия с одним из его контрагентов впереди. Наверняка будут подготовлены соответствующие процессуальные документы и приняты меры для защиты интересов "Уралвагонзавода" в суде.

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Консалтинг через суд. Что "Солвер" хочет от УВЗ?

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Теги: уралвагонзавод, инженерно-консалтинговая фирма Солвер, арбитражный суд



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