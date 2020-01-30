11 Августа 2020
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Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

Из Перми теперь можно будет летать в Бургас

Российская авиакомпания Azur Air два раза в неделю будет совершать рейсы из Перми в болгарский город Бургас, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Допуск на рейсы из Перми в Бургас выдан Росавиацией. Добавим также, что до 26 марта авиакомпания приостановила перелеты из Перми в Китай в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Отметим также, что по итогам прошлого года международный аэропорт "Пермь" обслужил на 8,4% больше пассажиров, чем в 2018 г. Всего за год было обслужено свыше 1,6 млн пассажиров.

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Из Перми теперь можно будет летать в Бургас

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Теги: Росавиация, Azur Air, Бургас, перелет, допуск



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