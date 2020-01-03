В Кирове депутат-"единоросс" подозревается в жестоком убийстве животных
Депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров из "Единой России" подозревается в убийстве собак.
Как сообщается на сайте регионального отделения партии, членство Ягдарова в "Единой России" пока приостановлено.
Согласно материалам уголовного дела, Ягдаров 29 декабря прошлого года в Зуевском районе Кировской области открыл огонь из ружья по двум собакам местного жителя.
Членство в партии депутата приостановлено до соответствующего решения суда или правоохранительных органов.