В Кирове депутат-"единоросс" подозревается в жестоком убийстве животных

Депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров из "Единой России" подозревается в убийстве собак.

Как сообщается на сайте регионального отделения партии, членство Ягдарова в "Единой России" пока приостановлено.

Согласно материалам уголовного дела, Ягдаров 29 декабря прошлого года в Зуевском районе Кировской области открыл огонь из ружья по двум собакам местного жителя.

Членство в партии депутата приостановлено до соответствующего решения суда или правоохранительных органов.