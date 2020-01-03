На Среднем Урале в массовом ДТП пострадали четыре человека

Днем 3 января на 34 километре трассы "Екатеринбург - Реж - Алапаевск" столкнулись несколько машин, пострадали четыре человека.

"Киа" ехала со стороны Екатеринбурга - машину занесло и она выехала на "встречку", где столкнулась с "БМВ", "Маздой" и "Шкодой".

Всех пострадавших отвезли в травматологическое отделение Березовской больницы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.

Пострадавшие - женщины 19 и 40 лет из "Шкоды", а также водитель и пассажирка "БМВ".