21 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
авария, автомобили (2020) | Фото: ГИБДД Свердловской области

На Среднем Урале в массовом ДТП пострадали четыре человека

Днем 3 января на 34 километре трассы "Екатеринбург - Реж - Алапаевск" столкнулись несколько машин, пострадали четыре человека.

"Киа" ехала со стороны Екатеринбурга - машину занесло и она выехала на "встречку", где столкнулась с "БМВ", "Маздой" и "Шкодой".

Всех пострадавших отвезли в травматологическое отделение Березовской больницы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.

Пострадавшие - женщины 19 и 40 лет из "Шкоды", а также водитель и пассажирка "БМВ".

авария, автомобили(2020)|Фото: ГИБДД Свердловской области

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На Среднем Урале в массовом ДТП пострадали четыре человека

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Теги: Режевский тракт, авария, пострадавшие, ГИБДД



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