В Минобороны РФ прокомментировали авиаудар США, от которого погиб иранский генерал Сулеймани

Минобороны России прокомментировали гибель иранского генерала Карима Сулеймани.

Напомним, США нанесли ракетный удар 3 января в районе иракского аэропорта Багдад. Погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Карим Сулеймани.

"Генерал был грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе. Под прямым руководством Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой "международной коалиции" было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам в Сирии и Ираке", - отметили в Минобороны.

В российском военном ведомстве добавили, что ракетный удар - недальновидный шаг США.

"Такие шаги ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - добавили в Минобороны.