Под Каменском-Уральским в ДТП погибла женщина, еще трое пассажиров пострадали

В Свердловской области на трассе столкнулись несколько машин.

Авария произошла днем 3 января на территории Каменского городского округа, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.

23-летний водитель "Ниссана" ехал со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено", а также еще с двумя автомобилями - "Лэнд Ровером" и "Фордом".

Пострадали дети 2 и 4 лет из "Форда", а также пассажир и водитель "Ниссана". 60-летняя женщина - также пассажирка "Ниссана" - погибла.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства.