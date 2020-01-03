Сургут и Нижневартовск попали в список городов, жители которых очень много матерятся

20 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги на YouDo: http://remont.youdo.com/facing/ceiling/plastered/price/, подробности по ссылке.
Мастер по ремонту электрики: http://remont.youdo.com/electrician/panel/other/avtomati/, смотреть тут.
Объявление: http://remont.youdo.com/facing/decorative/plaster/fireplace/, лучшие цены по ссылке.


    мужские брендовые ремни здесь

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
мат, нецензурная брань (2017) | Фото: obodrenie.info

Сургут и Нижневартовск попали в список городов, жители которых очень много матерятся

Города ХМАО Сургут и Нижневартовск попали в список городов с самым матерящимся населением.

Как рассказали Накануне.RU в Финансовом университете при Правительстве РФ, такие показатели свидетельствует о низком уровне социального развития территорий и значительном потенциале экономического роста.

Также в список попали Владивосток, Хабаровск и Новосибирск.

В прошлом году Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование распространенности ненормативной лексики по городам России с населением более 250 тыс. человек.

Как показало исследование, часто нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. Реже всего матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сургут и Нижневартовск попали в список городов, жители которых очень много матерятся

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сургут, Нижневартовск, города, мат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети