Сургут и Нижневартовск попали в список городов, жители которых очень много матерятся

Города ХМАО Сургут и Нижневартовск попали в список городов с самым матерящимся населением.

Как рассказали Накануне.RU в Финансовом университете при Правительстве РФ, такие показатели свидетельствует о низком уровне социального развития территорий и значительном потенциале экономического роста.

Также в список попали Владивосток, Хабаровск и Новосибирск.

В прошлом году Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование распространенности ненормативной лексики по городам России с населением более 250 тыс. человек.

Как показало исследование, часто нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. Реже всего матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.