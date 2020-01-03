Средний Урал получит на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"

Два полка противовоздушной обороны Центрального военного округа в этом году пополнятся комплектами зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

В течение 2020 года перевооружение пройдут расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях, рассказали Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Военных переучат на новые комплекты зенитного ракетного комплекса, а поле этого выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Сейчас на вооружении находятся комплексы С-300.