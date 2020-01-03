20 Октября 2020
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Армия и ВПК Свердловская область
Репетиция Парада Победы, ЗРК С-400 Триумф (2015) | Фото: Накануне.RU

Средний Урал получит на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"

Два полка противовоздушной обороны Центрального военного округа в этом году пополнятся комплектами зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

В течение 2020 года перевооружение пройдут расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях, рассказали Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Военных переучат на новые комплекты зенитного ракетного комплекса, а поле этого выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Сейчас на вооружении находятся комплексы С-300.

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Средний Урал получит на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"

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Теги: С-400, С-300, Триумф, Средний Урал, армия



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