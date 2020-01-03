В "Транснефти" объяснили прекращение поставок "черного золота" в Белоруссию

В "Транснефти" объяснили ситуацию с прекращением поставок нефти в Белоруссию.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина, "Транснефть" по состоянию на 1 января этого года не получила от нефтяных компаний России заявок на поставку нефти в Белоруссию.

Причем транзит нефти идет без всяких ограничений.

Напомним, сообщалось, что запасы "черного золота" у Минска пока есть. До 31 декабря 2019 года поставки производились в штатном режиме - нефть шла на заводы в Мозыре и Новополоцке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует в этом году купить у России около 25 млн тонн нефти.