В Екатеринбурге полицейские проверяют водителей автобусов, на которых возят детей

Свердловские полицейские проверяют водителей автобусов, на которых возят детей.

Всего с 27 декабря прошлого года сотрудники ГИБДД осмотрели 36 транспортных средств, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Были выявлены три факта нарушений правил перевозки детей. В первом случае маленьких пассажиров перевозили нелегально, во втором - у водителя был нарушен режим труда и отдыха, в третьем случае у автобуса выявлены технические неисправности световых приборов.

По всем правонарушениям возбуждены административные производства.