20 Октября 2020
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Общество Свердловская область
проверка, водители, автобусы, ГИБДД (2020) | Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские проверяют водителей автобусов, на которых возят детей

Свердловские полицейские проверяют водителей автобусов, на которых возят детей.

Всего с 27 декабря прошлого года сотрудники ГИБДД осмотрели 36 транспортных средств, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Были выявлены три факта нарушений правил перевозки детей. В первом случае маленьких пассажиров перевозили нелегально, во втором - у водителя был нарушен режим труда и отдыха, в третьем случае у автобуса выявлены технические неисправности световых приборов.

По всем правонарушениям возбуждены административные производства.

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В Екатеринбурге полицейские проверяют водителей автобусов, на которых возят детей

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Теги: Екатеринбург, водители, проверка, автобусы, ГИБДД



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