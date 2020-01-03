В Екатеринбурге полицейские проверяют водителей автобусов, на которых возят детей
Свердловские полицейские проверяют водителей автобусов, на которых возят детей.
Всего с 27 декабря прошлого года сотрудники ГИБДД осмотрели 36 транспортных средств, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Были выявлены три факта нарушений правил перевозки детей. В первом случае маленьких пассажиров перевозили нелегально, во втором - у водителя был нарушен режим труда и отдыха, в третьем случае у автобуса выявлены технические неисправности световых приборов.
По всем правонарушениям возбуждены административные производства.