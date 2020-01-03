20 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
Александр Благонравов (2018) | Фото:Накануне.RU

Скончался легендарный уральский конструктор - создатель боевых машин пехоты Александр Благонравов

В Кургане скончался бывший главный конструктор "Курганмашзавода", генерал-майор в отставке, профессор, доктор технических наук, Почетный гражданин Курганской области, преподаватель Курганского госуниверситета и создатель легендарной боевой машины пехоты Александр Александрович Благонравов, передает корреспондент Накануне.RU.

Благонравов родился в 1933 году в Москве в семье военных инженеров. В 1951 году поступил в Военную академию бронетанковых войск. Во время учёбы увлёкся наукой и остался в академии младшим научным сотрудником. Успешно защитил кандидатскую диссертацию по теории поворота гусеничных машин.

В 1974 году решением Совета Министров СССР Александр Александрович был командирован в Курган и назначен на должность главного конструктора Курганского машиностроительного завода.

До последних дней жизни Благонравов занимался разработками и повышением энергоэффективности транспортных средств, разрабатывал бесступенчатую механическую передачу.

Благонравову было 86 лет.

Александр Благонравов(2018)|Фото:Накануне.RU

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Скончался легендарный уральский конструктор - создатель боевых машин пехоты Александр Благонравов

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Теги: Александр Благонравов, профессор, БМП, КМЗ, Курган



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